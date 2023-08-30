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30.08.2023  21:38   Дмитро Колонєй

Готуємо дієтичний суп із омлетом

Смачна страва, яка не прищепить зайвих килограмів.

Як приготувати дієтичний суп із омлетом
 
Як пише РЕДПОСТ, цей суп можна зробити ще оригінальнішим якщо поекспериментувати з фігурною нарізкою.
 

Дієтичний суп із омлетом

 

Продукти:

 

  • 200 г гарбуза,
  • 1 цибулина,
  • 2 моркви,
  • 2 ст. л. вершків,
  • 2 яйця,
  • масло,
  • крило індички,
  • 3 л води
  • спеції.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Відварити бульйон з крила індички,
  2. Викласти м'ясо
  3. Нарізати шматочками.
  4. У бульйон додати кубики гарбуза, моркву та цибулю,
  5. Варити до готовності.
  6. Збити яйця з вершками та спеціями,
  7. Обсмажити омлет
  8. Додати в готовий суп зі шматочками м'яса та зеленню.
 
Смачного!
 
Тэги:  рецепт, суп, омлет, гарбуз, морква, цибуля, масло, вершки
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