31.08.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 31 серпня

Ранок у Харкові буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

31 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 12–17°С, вдень 26–31°С.

Народні прикмети

Непосидючий кінь обіцяє негоду.

Якщо зозуля у цей день перестала кувати, незабаром похолодає.

Низькі хмари цього дня віщували негоду.

З цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки.

Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом: часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ, дули вітри холодні.