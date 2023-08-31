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31.08.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 31 серпня

Ранок у Харкові буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

31 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 12–17°С, вдень 26–31°С.

Народні прикмети

  • Непосидючий кінь обіцяє негоду.
  • Якщо зозуля у цей день перестала кувати, незабаром похолодає.
  • Низькі хмари цього дня віщували негоду.
  • З цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки.
  • Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом: часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ, дули вітри холодні.
Тэги:  харків, прогноз погоди, погода
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