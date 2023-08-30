30.08.2023 21:00 Дмитро Колонєй

Еліна Світоліна переможно стартувала на турнірі Великого Шолому у США

Почесна харків'янка Еліна Світоліна успішно здолала перше коло US Open.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, перша ракетка України з тенісу Еліна Світоліна стартувала з перемоги на останньому турнірі Великого шолому 2023 року - US Open.

У першому раунді Еліна Світоліна зустрілася з 29-річною німкенею Анна-Леною Фрідзам. Для перемоги їй знадобилося лише 60 хвилин - 6:3, 6:1.

У другому раунді вона зіграє проти переможниці матчу між Фіоною Кроулі (США) та Анастасією Павлюченковою.

Світоліна всьоме поспіль подолала стартовий раунд на US Open. На останніх двох турнірах US Open вона доходила до 1/4 фіналу (2021) та півфіналу (2019).