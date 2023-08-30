Окупанті завдали авіаційних ударів та обстріляли з артилерії та мінометів більше десятка селищ Харківщину

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 30 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 серпня 2023 року.
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Хороший день для того, щоб присвятити його зайняттю своїми поточними справами. Сьогодні легше буде концентруватися на головному, не відволікаючись на другорядне.
Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Харкові обіцяють бути ясними. Без опадів.
30 серпня оголошено Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень.
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