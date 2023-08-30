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30.08.2023  20:19   Дмитро Колонєй

Окупанті завдали авіаційних ударів та обстріляли з артилерії та мінометів більше десятка селищ Харківщину

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 30 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Потихонового Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли  5 населених пунктів Харківщини: Гранів, Плетенівка, Балка, Одрадне, Лиман Другий.
  • На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 5 населених пунктів Харківщини: Масютівка, Синьківка, Кучерівка, Кислівка, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 серпня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  харків, агрессия россии, обстановка
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