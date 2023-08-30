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30.08.2023  19:48   Василь Голосний

Як у Харкові облаштовують класи в метрополітені (фото)

У Харкові тривають роботи з облаштування навчального простору в метрополітені.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
У метрополітені тривають завершальні роботи з облаштування класів. Наразі тут вже змонтована система кондиціонування, встановлено гарне освітлення і вікна з шумоізоляцією.
 
Робота проведена дуже масштабна, каже директор профільного департаменту мерії Ольга Деменко:
 
"Це і шумоізоляції, це рекуперація повітря, це освітлення таке, як повинно бути. Облаштовуються класні кімнати, де буде розміщуватись не більше 20 дітей. Ремонтні роботи завершуються, після чого ми завеземо шкільні меблі, дошки, необхідне обладнання і розпочнемо навчальний процес".
 
На сьогоднішній день всього по Харкову в метро вже сформовано 60 класів, розповідає Ольга Деменко. 23 з них призначені для першокласників. 
 
"Це будуть звичайнісінькі шкільні класи, але в метро. В них будуть класні керівники, свої журнали, меблі. Там будуть працювати медичні працівники на кожній станції, психологи, буде охорона за кожним класом. Крім вчителя, буде педагог-тьютор, який допомагатиме зустрічати дітей, допомагатиме устаткуватися, сходити у вбиральню чи організувати прийом їжі. Дітей там будуть і харчувати, це буде друга страва, яку зручно їсти" - повідомила директор Департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко
 
Крім того, для зручності батьків, дітей до метро будуть підвозити муніципальними автобусами. Вчитимуться діти у дві зміни. Уроки в метро займатимуть всього декілька днів на тиждень, в інші дні триватиме онлайн процес, повідомляє РЕДПОСТ

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Тэги:  харків, метро, школа, освіта
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