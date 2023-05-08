08.05.2023 21:31 Дмитро Колонєй
Готуємо дієтичний вівсяний пудинг
Вівсяний пудинг підійде як для сніданків, так і як основна страва.
Як пише РЕДПОСТ, це варіант десерту, який сподобається тим, хто хоче чогось смачного, але стежить за фігурою.
Дієтичний вівсяний пудинг
Продукти:
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молочна вівсяна каша - 2 склянки,
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гарбуз - 1 склянка,
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молоко - 1 склянка,
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яєчний білок - 2 шт.,
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сметана.
Покроковий рецепт приготування
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Зварити дві склянки вівсянки з молоком і цукром - на одну склянку - три склянки молока
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Додати цукор за смаком
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Варити до готовності, постійно помішуючи.
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Кашу залишити остигати.
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У цей час натерти на тертці гарбуз (одна склянка).
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Гарбуз помістити в сковороду,
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Залити однією склянкою молока
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Протушкувати гарбуз до готовності.
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Гарбуз та вівсяну кашу змішати.
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Збити в піну 2 яєчні білки
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Додати білки до гарбузової маси, постійно помішуючи.
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Змастити форму олією
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Заготівлю, що вийшла, помістити в змащену маслом форму
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Змастити зверху сметаною
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Запікати до готовності.
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Перевіряти ступінь готовності можна за допомогою зубочистки.
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