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08.05.2023  21:31   Дмитро Колонєй

Готуємо дієтичний вівсяний пудинг

Вівсяний пудинг підійде як для сніданків, так і як основна страва.

 
Як пише РЕДПОСТ, це варіант десерту, який сподобається тим, хто хоче чогось смачного, але стежить за фігурою.
 

Дієтичний вівсяний пудинг

Продукти:

  • молочна вівсяна каша - 2 склянки,
  • гарбуз - 1 склянка,
  • молоко - 1 склянка,
  • яєчний білок - 2 шт.,
  • сметана.

Покроковий рецепт приготування

  1. Зварити дві склянки вівсянки з молоком і цукром - на одну склянку - три склянки молока
  2. Додати цукор за смаком
  3. Варити до готовності, постійно помішуючи.
  4. Кашу залишити остигати.
  5. У цей час натерти на тертці гарбуз (одна склянка).
  6. Гарбуз помістити в сковороду,
  7. Залити однією склянкою молока
  8. Протушкувати гарбуз до готовності.
  9. Гарбуз та вівсяну кашу змішати.
  10. Збити в піну 2 яєчні білки
  11. Додати білки до гарбузової маси, постійно помішуючи.
  12. Змастити форму олією
  13. Заготівлю, що вийшла, помістити в змащену маслом форму
  14. Змастити зверху сметаною
  15. Запікати до готовності.
  16. Перевіряти ступінь готовності можна за допомогою зубочистки.

 


Тэги:  рецепт, пудинг, каша, гарбуз, яйця, білок, сметана, молоко, цукор
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