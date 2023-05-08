08.05.2023 21:31 Дмитро Колонєй

Готуємо дієтичний вівсяний пудинг

Вівсяний пудинг підійде як для сніданків, так і як основна страва.

Як пише РЕДПОСТ, це варіант десерту, який сподобається тим, хто хоче чогось смачного, але стежить за фігурою.

Дієтичний вівсяний пудинг

Продукти:

молочна вівсяна каша - 2 склянки,

гарбуз - 1 склянка,

молоко - 1 склянка,

яєчний білок - 2 шт.,

сметана.

Покроковий рецепт приготування

Зварити дві склянки вівсянки з молоком і цукром - на одну склянку - три склянки молока Додати цукор за смаком Варити до готовності, постійно помішуючи. Кашу залишити остигати. У цей час натерти на тертці гарбуз (одна склянка). Гарбуз помістити в сковороду, Залити однією склянкою молока Протушкувати гарбуз до готовності. Гарбуз та вівсяну кашу змішати. Збити в піну 2 яєчні білки Додати білки до гарбузової маси, постійно помішуючи. Змастити форму олією Заготівлю, що вийшла, помістити в змащену маслом форму Змастити зверху сметаною Запікати до готовності. Перевіряти ступінь готовності можна за допомогою зубочистки.



