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17.03.2023  22:54   Дмитро Колонєй

Готуємо печений і солодкий фарширований гарбуз

Гарбуз - з тих універсальних овочів, з яких можна приготувати різні страви.

Як приготувати печений і солодкий фарширований гарбуз
 
Як пише РЕДПОСТ, ми звернемося до двох менш жорстких пісних страв, які передбачають термічну обробку.

Печений гарбуз

Продукти:

 

  • Гарбуз невеликий солодкого сорту – 1 штука
  • Мед або цукор – за смаком
  • Горіхи або кунжут – до смаку
 

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Гарбуз почистити, розрізати на великі частки.
  2. Укласти на лист, вистелений пергаментом.
  3. Духовку нагріти до 213-250 °.
  4. Пекти гарбуз протягом години. Визначити ступінь її готовності можна також інтенсивним запахом.
  5. Вийняти гарбуз із духовки,
  6. Полити медом або посипати цукром,
  7. Прикрасити горіхами або насінням кунжуту.

Солодкий фарширований гарбуз

Що варто врахувати:

 

  • Можна взяти будь-які інші фрукти та ягоди.
  • У готову страву можна додати насіння гарбуза або горішки, що надасть страві пікантного смаку.
 

Продукти:

 

  • Гарбуз – 1.5 кг
  • Алича або зливу – 70 г
  • яблука – 200 г Груші – 200 г
  • Мюслі – 150 г
  • Родзинки без кісточок – 30 г
  • Цукор – до смаку.
  • Кориця – до смаку.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Гарбузі акуратно зрізати верхівку
  2. Видаліть майже всю м'якоть, але так, щоб стінки залишилися досить міцними.
  3. Нарізати яблука та груші тонкою соломкою.
  4. З аличі (або сливи) прибрати кісточки.
  5. Очищену від насіння м'якоть дрібно порубати і змішайте з мюслі, солодким родзинками, аличою, яблуками та грушами.
  6. Додати в суміш цукор і корицю, добре перемішати.
  7. Наповнити гарбуз фаршем і накривши кришкою.
  8. Запікати в духовці при +180 ° С протягом 1-1,5 години.
  9. Перед подачею можна полити фарширований гарбуз медом, розведеним із невеликою кількістю теплої води.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати крабові діпи для тостів чи крекерів.

 


Тэги:  рецепт, піст, гарбуз
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