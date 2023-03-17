17.03.2023 22:54 Дмитро Колонєй
Готуємо печений і солодкий фарширований гарбуз
Гарбуз - з тих універсальних овочів, з яких можна приготувати різні страви.
Як пише РЕДПОСТ
, ми звернемося до двох менш жорстких пісних страв, які передбачають термічну обробку.
Печений гарбуз
Продукти:
-
Гарбуз невеликий солодкого сорту – 1 штука
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Мед або цукор – за смаком
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Горіхи або кунжут – до смаку
Покроковий рецепт приготування
-
Гарбуз почистити, розрізати на великі частки.
-
Укласти на лист, вистелений пергаментом.
-
Духовку нагріти до 213-250 °.
-
Пекти гарбуз протягом години. Визначити ступінь її готовності можна також інтенсивним запахом.
-
Вийняти гарбуз із духовки,
-
Полити медом або посипати цукром,
-
Прикрасити горіхами або насінням кунжуту.
Солодкий фарширований гарбуз
Що варто врахувати:
-
Можна взяти будь-які інші фрукти та ягоди.
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У готову страву можна додати насіння гарбуза або горішки, що надасть страві пікантного смаку.
Продукти:
-
Гарбуз – 1.5 кг
-
Алича або зливу – 70 г
-
яблука – 200 г Груші – 200 г
-
Мюслі – 150 г
-
Родзинки без кісточок – 30 г
-
Цукор – до смаку.
-
Кориця – до смаку.
Покроковий рецепт приготування
-
Гарбузі акуратно зрізати верхівку
-
Видаліть майже всю м'якоть, але так, щоб стінки залишилися досить міцними.
-
Нарізати яблука та груші тонкою соломкою.
-
З аличі (або сливи) прибрати кісточки.
-
Очищену від насіння м'якоть дрібно порубати і змішайте з мюслі, солодким родзинками, аличою, яблуками та грушами.
-
Додати в суміш цукор і корицю, добре перемішати.
-
Наповнити гарбуз фаршем і накривши кришкою.
-
Запікати в духовці при +180 ° С протягом 1-1,5 години.
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Перед подачею можна полити фарширований гарбуз медом, розведеним із невеликою кількістю теплої води.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати крабові діпи для тостів чи крекерів.
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