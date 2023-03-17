17.03.2023 21:38 Дмитро Колонєй

Українські банки збирають інформацію про клієнтів, пов'язаних з РФ

Робота йде за наказом Нацбанка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на НБУ, за його наказом комерційні банки повинні виявити та задокументувати інформацію про всіх клієнтів, які мають зв'язок з Росією.

Збір та документування інформації потрібен для: підвищення прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором;

виявлення прихованої присутності держави-агресора на українському ринку.

Збираєма інформація стосується 15 категорій банківських клієнтів, зокрема усіх громадян Росії (крім тих, хто воював на боці України та має статус учасника бойових дій) та російських компаній, акціонерів компаній з Росії чи будь-яких інших компаній, якщо у їхній структурі є російський капітал; компаній з керівниками-росіянами; компаній, які підтримують ділові стосунки з Росією; компаній, які мають дочірні структури в Росії; власників російських цінних паперів (крім акцій); отримувачів грошей з Росії тощо.

Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.



