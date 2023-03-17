17.03.2023 21:08 Дмитро Колонєй

Харківщина отримала від українців Люксембургу «швидкі» та пожежні автомобілі

Волонтери прийшли на допомогу медикам та пожежникам Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланнмя на ХОВА, благодійна допомога надійшла від Асоціації українців Люксембургу LUkraine asbl.

Харківщина отримала три спеціальні автомобілі для підрозділів ДСНС, а також автомобіль для екстреної медичної допомоги.

Голова Міжнародного штабу допомоги українцям Ганна Крисюк розповіла, що також завдяки спільним зусиллям різних волонтерських організацій на Харківщину в машинах вдалося привезти гуманітарну допомогу для військових та цивільних: продукти харчування, ліки, засоби гігієни тощо.

«Чергові «швидкі» та пожежні автомобілі передаємо в межах глобальної кампанії «Ukraine is calling», яку ініційовала Асоціація українців Люксембургу LUkraine asbl. Цей проєкт стартував ще у жовтні 2022 року і має на меті зібрати 112 пожежно-рятувальних авто та «швидких» для України», – сказала Ганна Крисюк.

Начальник Головного управління ДСНС у Харківській області Олександр Волобуєв зазначив, що пожежні машини нададуть змогу оперативно виконувати всі завдання за призначенням. Він підкреслив, що вся техніка дуже багатофункціональна, завдяки їй пожежники зможуть гасити пожежі, відтягувати транспортні засоби, здійснювати доставку особового складу на надзвичайні ситуації.

"І зараз ще дуже актуальне питання – розбори завалів. За час повномасштабного вторгнення ми розібрали приблизно 340 завалів, здебільшого працювали саме у Харкові", – додав Олександр Волобуєв.

Також директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта зауважив, що авто швидкої допомоги, яке сьогодні отримали, повністю обладнане і готове до роботи. За його словами медики продовують втрачати техніку через обстріли

«Цю «швидку» ми поставимо в роботу замість якоїсь пошкодженої автівки. Це може бути будь-який населений пункт», – сказав Віктор Забашта.



