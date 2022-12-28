28.12.2022 16:22 Дмитро Колонєй

Українська діаспора Люксембурга допомогла рятувальникам та медикам Харкова (фото)

До Харкова з Великого Герцогства Люксембург прибула колона спеціальних автомобілів, обладнання та продукти харчування.



Українська діаспора Люксембурга допомогла рятувальникам та медикам Харкова (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, 28 грудня 2022 року з Люксембургу до Харкова прибула колона із 2-х пожежно-рятувальних спеціальних автомобілів, 4-х автомобілів швидкої допомоги, а також великої кількості різноманітного обладнання та продуктів харчування для харків’ян і служб міста.

Зокрема Харківський гарнізон ДСНС отримав 2 сучасні колінчасті підйомники, призначені для рятування людей під час пожеж та надзвичайних ситуацій на висоті до 30 метрів. Вони були закуплені та передані асоціацією українців Люксембургу «LUkraine asbl» у рамках глобальної кампанії зі збору коштів UKRAINE IS CALLING.

Кампанія має на меті зібрати 10 млн. євро для закупівлі 112 пожежних машин та машин швидкої допомоги для підтримки ДСНС та МОЗ у порятунку цивільного населення від наслідків повномасштабного російського вторгнення.

112 - символічний цифра, адже це європейський номер для виклику екстрених служб.