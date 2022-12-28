28.12.2022 15:57 Дмитро Колонєй

Правоохоронці Харківщини розшукують трьох поліцейських, які співпрацювали з ворогом та втекли (фото)

Слідчі Харківщини отримали дозвіл на проведення спеціального розслідування.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції та Харківську прокуратуру , 40-річний мешканець села Липці співпрацював з представниками окупаційних військ та добровільно обійняв посаду тимчасово виконуючого обов’язки дільничного інспектора у так званому «органі міліції селища Козача Лопань» з червня по вересень 2022 року.

37 і 25-річні чоловіки з села Стрілеча також добровільно погодилися працювати у псевдоправоохоронному органі на посаді «т.в.о дільничного інспектора».

У жовтні чоловікам повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 7. ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Наразі підозрювані переховуються від правоохоронних органів на території держави-агресора. Їх оголошено у міжнародний розшук.

27 грудня 2022 року суд ухвалив рішення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування.

Источник: Харьковская областная прокуратура, ГУ Нацполіції

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