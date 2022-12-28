    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Правоохоронці Харківщини розшукують трьох поліцейських, які співпрацювали з ворогом та втекли (фото)
28.12.2022  15:57   Дмитро Колонєй

Правоохоронці Харківщини розшукують трьох поліцейських, які співпрацювали з ворогом та втекли (фото)

Слідчі Харківщини отримали дозвіл на проведення спеціального розслідування.

Розшукуються три поліцейські, які співпрацювали з ворогом на Харківщині та втекли
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції та Харківську прокуратуру, 40-річний мешканець села Липці співпрацював з представниками окупаційних військ та добровільно обійняв посаду тимчасово виконуючого обов’язки дільничного інспектора у так званому «органі міліції селища Козача Лопань» з червня по вересень 2022 року.
 
37 і 25-річні чоловіки з села Стрілеча також добровільно погодилися працювати у псевдоправоохоронному органі на посаді «т.в.о дільничного інспектора».
 
Розшукуються три поліцейські, які співпрацювали з ворогом на Харківщині та втекли
 
У жовтні чоловікам повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 7. ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
 
Наразі підозрювані переховуються від правоохоронних органів на території держави-агресора. Їх оголошено у міжнародний розшук. 
 
Розшукуються три поліцейські, які співпрацювали з ворогом на Харківщині та втекли
 
27 грудня 2022 року суд ухвалив рішення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування.
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що  на Харківщині розшукують та збираються заочно судити колаборанта з Козачої Лопані.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура, ГУ Нацполіції
 Тэги:  предательство, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.12 Надзвичайні події На Харківщині спіймали двох чоловіків, що перешли на бік окупантів та ввозили в Україну ворожу воєнну техніку (фото) 28.12 Надзвичайні події На Харківщині кар'єра літнього чоловіка при окупантах завершилася за гратами 27.12 Надзвичайні події На Харківщині розшукують та збираються заочно судити колаборанта з Козачої Лопані (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 