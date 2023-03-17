17.03.2023 20:37 Василь Голосний

Ігор Терехов привітав зі святом комунальників Холодногірського та Салтівського районів (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов 17 березня вручив нагороди кращим працівникам житлово-комунальної сфери та колективам комунальних служб двох районів міста.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Мер подякував комунальникам за те, що місто живе і працює, зазначивши, що гості приємно здивовані охайністю та доглянутістю прифронтового Харкова, повідомляє РЕДПОСТ

«Делегації й гості з інших областей та країн, наші харківʼяни, які повертаються з інших регіонів додому, кажуть, що Харків - найбільш доглянутий та чистий. І це завдяки вам наше місто прославляється далеко за його межами. Ви - справжні герої, які щоденно, попри все, виходять на роботу і роблять наше життя та місто кращим. Я дуже дякую вам за невтомну працю, бо знаю, наскільки це важко. Вірю, що разом ми відбудуємо все зруйноване війною. Бажаю вам успіхів, сімейного благополуччя і, звичайно ж, перемоги усім нам!» - зазначив Ігор Терехов у вітальному слові.

Представникам колективів комунальних служб та кращим працівникама житлово-комунальної сфери та сфери обслуговування населення Холодногірського та Салтівського районів мер вручив Подяки міського голови.

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