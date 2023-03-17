17.03.2023 20:15 Євген Клочко

Топ-5 найкращих способів прискорити схожість насіння овочів

У весняний період городники вже починають посів насіння на розсаду. Досвідчені дачники знають як мінімум один спосіб якнайшвидше «розбудити» насіння. Це важливо для швидшого отримання сходів. Але всім городникам варто дізнатися про інші варіанти, як і чим можна прискорити схожість насіння овочів.

Навіщо «будити» насіння овочевих культур

Подібні маніпуляції допомагають швидше отримати сходи. Городники знають, що попереднє пророщування насіння вирішує одразу кілька завдань:

перевірка насіння на життєздатність;

поява «дружних» сходів;

прискорення одержання розсади овочів.

Особливо корисним пророщування буде для культур, у яких насіння має жорстку оболонку. Через неї проростання в ґрунті буває надто довгим. Це актуально для квасолі, цибулі-порею, перцю та інших культур.

Як і чим прискорити схожість насіння овочів

Сьогодні є понад десяток способів швидше «розбудити» насіння та змусити його рости. Редакція РЕДПОСТ зібрала список найкращих методів для прискорення схожості насіння. Це найпростіші, але ефективні методи.

Замочування насіння у горілці

Спосіб базується на двох кроках.

Перший: налити в ємність горілку (або 45-градусний спирт).

Другий: помістити у нього насіння на 30 хвилин. Після цього часу можна займатися посадкою в грунт.

Замочування в стимуляторі зростання

Відмінний варіант швидко проростити насіння будь-якої овочевої культури. Подібні препарати найчастіше є синтетичними аналогами фітогормонів, але є також біологічні стимулятори та розчини мікроелементів. Одними з найефективніших вважаються такі засоби:

Бурштинова кислота;

"Епін Екстра";

гіберелін;

«Новосил»;

"Енерген Аква";

аспарагінова кислота;

"Циркон".

Кожен препарат має інструкцію з замочування насіння для прискорення схожості.

Замочування насіння у грибному відварі

Нестандартний, але ефективний метод. Спочатку слід зробити відвар із сушених грибів. Далі потрібно замочити насіння в отриманому засобі на 6 годин.

Замочування у гарячій воді

Врахуйте, що в жодному разі не можна занурювати насіння в окріп. Температура має бути на рівні 45-50 градусів. Помістіть насіння в гарячу воду на 20-25 хвилин. Далі обдайте їх прохолодною водою і залиште висихати.

Пророщування насіння в «теплиці»

Це найпростіший спосіб, але не швидкий. Для того, щоб «розбудити» насіння, потрібно не менше 2-3 днів. Спочатку зробіть імпровізовану теплицю. Наприклад, з губки, марлі або тканини та харчової плівки. Викладіть насіння на субстрат, оберніть плівкою і покладіть на батарею. Там досить тепло, тому сходи з'являться набагато швидше. Періодично провітрюйте тепличку і не забувайте зволожувати ґрунт.



