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27.01.2023  21:34   Дмитро Колонєй

Салат з брокколі, беконом, цибулею, виноградом та насінням

Готуємо оригінальний та дієтичний салат.

 
Як пише РЕДПОСТ, броколі - один із корисних та дієтичних продуктів, доступних навіть у зимовий період.
 

Салат з брокколі, беконом, цибулею, виноградом та насінням

 

Продукти:

 

  • 1 качан брокколі;
  • 2-4 смужки бекону;
  • ½-1 червона цибулина;
  • 100-150 г червоного винограду;
  • жменя насіння соняшнику;
  • 60 г майонезу;
  • 1 чайна ложка гірчиці;
  • 1 зубчик часнику;
  • 1 чайна ложка яблучного оцту;
  • сіль за смаком;
  • мелений чорний перець – за смаком.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Розберіть броколі на дрібні суцвіття.
  2. Відваріть їх на пару за 4-5 хвилин і остудіть.
  3. Обсмажте бекон до золотистої скоринки і також остудіть.
  4. Наріжте бекон та цибулю дрібними шматочками.
  5. Виноград розділіть на четвертинки та видаліть кісточки.
  6. Додайте до інгредієнтів брокколі та насіння.
  7. Змішайте майонез, гірчицю, подрібнений часник, оцет, сіль та перець.
  8. Заправте салат сумішшю, що вийшла.

Тэги:  рецепт, салат, брокколи, бекон, цибуля, виноград, насіння
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