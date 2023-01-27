27.01.2023 20:57 Дмитро Колонєй

Українцям можуть зменшити пенсії

Про те, чому, кому та на скільки можуть зрізати пенсію, пояснили експерти.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на На пенсії, українцям у законному порядку можуть урізати пенсію навіть наполовину. Це передбачає стаття 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а також у Розділі IX Закону "Про виконавче провадження".

Що може спричинити стягнення частини пенсії?

судові рішення, постанови та вироки (за майновими стягненнями);

виконавчі написи нотаріусів;

інші рішення та постанови, виконання яких проводиться аналогічно до виконання судових рішень.

Якщо пенсіонер – боржник, тобто вчасно не сплатив кредит, аліменти, штраф за порушення правил дорожнього руху, не відшкодував завданих збитків тощо, то Пенсійний фонд на підставі рішення виконавчої служби або приватного виконавця має повне право списувати заборгованість за пенсією до повного погашення.

Але слід зазначити, що таке стягнення з пенсійних виплат буде застосовано лише в тому випадку, якщо боржник не має жодних коштів на рахунках у банках, або немає майна, достатнього для покриття боргів у повному обсязі.

З пенсії може бути відраховано 50 чи 20% її суми, усе залежить від виду стягнень.

Працюючому пенсіонеру дають 10 днів

При призначенні (перерахунку) пенсії особа повідомляє про її обов’язок у разі працевлаштування протягом 10 днів подати дані про це до органів Пенсійного фонду. Якщо пенсіонер сам не повідомить про працевлаштування, все одно про це стане відомо. Оскільки систематично здійснюється звіряння даних із державними реєстрами загальнообов’язкового державного соціального страхування, юридичних та фізичних осіб — підприємців та факт працевлаштування.

Однак на дату звірки вже обчислюється сума надмірно виплачених пенсійних коштів, які доведеться повернути.



