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13.01.2023  21:49   Дмитро Колонєй

Салат "Нефритовий браслет"

Страва з чудовим поєднанням ківі та м'яса.

Як приготувати салат "Нефритовий браслет"
 
Як пише РЕДПОСТ, ця смачна страва може особливо сподобатися любителям листкових салатів. Якщо ви з нудьгою дивитеся на приготування "оселедця під шубою", можете "взяти на озброєння" цей рецепт.

Салат "Нефритовий браслет"

Продукти на 6 порцій:

  • Картопля - 4 штуки
  • Сіль за смаком
  • Морква - 2 штуки
  • Грудинка куряча - 700 грам
  • Ківі - 3 штуки
  • Копчений сир (можна голландський) - 200 грам
  • Курячі яйця - 4 штуки
  • Пакет Майонезу - 1 штука
 

Пошаговый рецепт приготовления

 
  1. Відварюємо хвилин сорок п'ять-годину курячу грудинку з цибулею, з чорним перцем і лавровим листком.
  2. М'ясо відокремлюємо від кісток, розбираємо на волокна, щоб салат був ніжнішим.
  3. Відварюємо яйця, очищаємо від шкаралупи.
  4. Відварюємо картоплю та моркву, варимо прямо в шкірці, остуджуємо та очищаємо від шкірки.
  5. Сир натираємо на тертку.
  6. Поділяємо всі продукти на дві частини.
  7. У центрі страви встановлюємо кільце чи банку.
  8. Половину курячого м'яса викладаємо навколо банки і трохи підсолюємо. Злегка притрамбовуємо кожен шар.
  9. Половинку картоплі натираємо поверх м'яса, солимо
  10. Натираємо половинку моркви.
  11. Натираємо яйця поверх моркви.
  12. Викладаємо половину потертого сиру.
  13. Наносимо сітку з майонезу.
  14. Овочі, що залишилися, викладаємо так: куряче м'ясо, після – сир, яйця, морква і картопля.
  15. Салат змащуємо майонезом, банку виймаємо, прикрашаємо шматочками ківі. Смачного!

Нагадаємо, раніше ми наводили правильну послідовність викладання шарів у салатницю  класичного рецепту приготування оселедця під шубою

 


Тэги:  рецепт, салат, курица, яйца, картофель
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