13.01.2023 21:49 Дмитро Колонєй
Салат "Нефритовий браслет"
Страва з чудовим поєднанням ківі та м'яса.
Як пише РЕДПОСТ
, ця смачна страва може особливо сподобатися любителям листкових салатів. Якщо ви з нудьгою дивитеся на приготування "оселедця під шубою", можете "взяти на озброєння" цей рецепт.
Салат "Нефритовий браслет"
Продукти на 6 порцій:
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Картопля - 4 штуки
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Сіль за смаком
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Морква - 2 штуки
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Грудинка куряча - 700 грам
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Ківі - 3 штуки
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Копчений сир (можна голландський) - 200 грам
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Курячі яйця - 4 штуки
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Пакет Майонезу - 1 штука
Пошаговый рецепт приготовления
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Відварюємо хвилин сорок п'ять-годину курячу грудинку з цибулею, з чорним перцем і лавровим листком.
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М'ясо відокремлюємо від кісток, розбираємо на волокна, щоб салат був ніжнішим.
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Відварюємо яйця, очищаємо від шкаралупи.
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Відварюємо картоплю та моркву, варимо прямо в шкірці, остуджуємо та очищаємо від шкірки.
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Сир натираємо на тертку.
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Поділяємо всі продукти на дві частини.
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У центрі страви встановлюємо кільце чи банку.
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Половину курячого м'яса викладаємо навколо банки і трохи підсолюємо. Злегка притрамбовуємо кожен шар.
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Половинку картоплі натираємо поверх м'яса, солимо
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Натираємо половинку моркви.
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Натираємо яйця поверх моркви.
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Викладаємо половину потертого сиру.
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Наносимо сітку з майонезу.
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Овочі, що залишилися, викладаємо так: куряче м'ясо, після – сир, яйця, морква і картопля.
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Салат змащуємо майонезом, банку виймаємо, прикрашаємо шматочками ківі. Смачного!
Нагадаємо, раніше ми наводили правильну послідовність викладання шарів у салатницю класичного рецепту приготування оселедця під шубою.
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