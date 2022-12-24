Класичний рецепт приготування оселедця під шубою: правильна послідовність викладання шарів у салатницю

Оселедець під шубою вважається якоюсь класикою, особливо під час святкування Нового року.
Незважаючи на свій вік, рецепт класичної «Шуби» залишається одним із найулюбленіших ласощів для багатьох людей, пише РЕДПОСТ.
Отже, щоб приготувати цей салат, знадобляться:
Насправді «Шуба» – це досить простий у приготуванні салат, можна навіть трохи змінити послідовність шарів, але не сильно, інакше він вийде не таким смачним, як завжди.
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