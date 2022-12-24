24.12.2022 21:02 Рита Парфенова

Класичний рецепт приготування оселедця під шубою: правильна послідовність викладання шарів у салатницю

Оселедець під шубою вважається якоюсь класикою, особливо під час святкування Нового року.

Незважаючи на свій вік, рецепт класичної «Шуби» залишається одним із найулюбленіших ласощів для багатьох людей, пише РЕДПОСТ.

Отже, щоб приготувати цей салат, знадобляться:

300 грам оселедця;

200 грам моркви;

3 яйця;

300 грам буряка;

200 грам картоплі;

150 грам цибулі;

150 грам майонезу;

сіль та перець – за смаком.

Приготування салату

Спочатку варто зварити усі овочі, а також яйця. Картоплю необхідно варити в шкірці, потім остудити та почистити. Далі варто взяти велику страву, викласти в неї почищену від кісток та луски, дрібно нарізану рибу. Потім необхідно натерти картоплю на тертці та викласти поверх рибного шару. Можна трохи додати солі і перцю, а також змастити майонезом. Потім натерти на тертці яйце і викласти на картопляно-майонезний шар. Один жовток потрібно залишити для остаточного прикраси салату. Цей шар теж варто змастити майонезом. Далі потрібно натерти морквину і викласти на яєчно-майонезний шар. Не слід забувати про змащування майонезом кожного нового шару. Останньою буде буряк. Її потрібно подрібнити за допомогою терки та викласти на морквяний шар. Змастити товстим шаром майонезу більш насиченого смаку. Потім майже готовий салат потрібно поставити на одну ніч у холодильник, щоб він добре просочився. Перед подачею на стіл необхідно прикрасити верхній шар подрібненим жовтком.



Насправді «Шуба» – це досить простий у приготуванні салат, можна навіть трохи змінити послідовність шарів, але не сильно, інакше він вийде не таким смачним, як завжди.