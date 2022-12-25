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25.12.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 грудня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше.

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Вранці хмарно, ймовірність опадів 47%. Температура повітря +3°...+5°C (відчувається як +5°C). Вітер південний, 2 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 62%. Температура повітря +4°...+6°C (відчувається як +6°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 79%. Температура повітря +6°...+3°C (відчувається як +6°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Цей день визначав характер усієї зими.
  • Ніч ясна – до холодної зими та спекотного літа, а якщо темна – до теплої зими та похмурого літа.
  • Сонце ясне та променисте – на Новий рік буде мороз та ясна погода, а якщо похмуро і на деревах іній – теплим та похмурим.
  • Сонечко грає – на Святки (7-19 січня) будуть ясні дні.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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