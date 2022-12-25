Прогноз погоди у Харкові на 25 грудня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 47%. Температура повітря +3°...+5°C (відчувається як +5°C). Вітер південний, 2 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 62%. Температура повітря +4°...+6°C (відчувається як +6°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 79%. Температура повітря +6°...+3°C (відчувається як +6°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
Відома приказка «своя сорочка ближче до тіла» сьогодні буде особливо актуальною. Отже, якщо хочете когось поексплуатувати, чітко сформулюйте, навіщо йому це потрібно і що він із цього отримає.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше.
25 грудня Різдво відзначають західні християни, протестанти, а також православні церкви, котрі прийняли новоюліанський календар.
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