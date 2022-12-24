24.12.2022 20:41 Рита Парфенова

У Харкові викрили закладчиків з товаром на 200 тисяч (фото)

Поліцейські затримали двох чоловік, які розповсюджували наркотичні речовини у Харкові

Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Зловмисники через інтернет-месенджери знаходили покупців і там же, після оплати, повідомляли адреси та місця схованок наркозасобів. У порушників вилучили 227 згортків, загальна вартість яких за цінами «чорного ринку» складає близько 200 тисяч гривень.



Викрили зловмисників у ході відпрацювання території Салтівського району оперативники Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області спільно з працівниками патрульної поліції.



Поліцейські затримали 39-річного неодноразово засудженого харків’янина та його 47-річного спільника під час спроби розповсюдження наркотичних речовин шляхом «закладок». Під час поверхневого огляду у чоловіків виявили 12 розфасованих пакетиків з психотропами.





Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання обох порушників загалом вилучили ще 200 згортків з кристалічною речовиною жовто-білого кольору.



За допомогою даних із вилучених у зловмисників мобільних телефонів встановлено схему розповсюдження метадону. Зловмисники через інтернет-месенджери знаходили покупців і там же, після оплати, повідомляли адреси та місця схованок наркотичних засобів. Ретельний аналіз даних з мобільних телефонів затриманих дав змогу встанови ще 15 місць, де зберігалися психотропи для потенційних покупців. Вилучені речові докази направлені для проведення експертних досліджень.





За даним фактом слідчі Харківського РУП № 2 відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.



Обох чоловіків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Правоохоронці встановлюють канали надходження наркотичних засобів, а також інших осіб, причетних до вчинення злочину.

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