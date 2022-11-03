03.11.2022 15:38 Дмитро Колонєй

Під Харковом серед могил знайшли наркозакладника (фото)

У передмісті Харкова поліцейські викрили наркозлочини

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, у Чугуївському районі поліцейські 1 листопада 2022 року провели слідчі дії у приватному домоволодінні 51-річного чоловіка. В одній із кімнат житлового будинку на підлозі правоохоронці виявили мішок з коноплями та відро з речовиною рослинного походження у висушеному та перемеленому стані.

2 листопада 2022 року громадяни повідомили, що побачили підозрілого чоловіка біля кладовища. За вказаною адресою прибув екіпаж Чугуївського районного управління поліції. На місці події правоохоронці виявили 42-річного мешканця Чугуєва при якому були знайдені та вилучені чотири «закладки» з психотропною речовиною «PVP» та смартфон з фотографіями місцевості з геолокацією. Поліцейські знайшли ще 19 «закладок», які зловмисник зробив раніше.

Відкриті кримінальні провадження. У зловмисників вилучені речові докази, які направлені на експертне дослідження.

Источник: ГУ Нацполіції

закладчик, харьков, чугуев Тэги: наркотики