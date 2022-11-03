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03.11.2022  15:38   Дмитро Колонєй

Під Харковом серед могил знайшли наркозакладника (фото)

У передмісті Харкова поліцейські викрили наркозлочини

Зловили наркозакладника на чугуївському кладовищі. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, у Чугуївському районі поліцейські 1 листопада 2022 року  провели слідчі дії у приватному домоволодінні 51-річного чоловіка. В одній із кімнат житлового будинку на підлозі правоохоронці виявили мішок з коноплями та відро з речовиною рослинного походження у висушеному та перемеленому стані.
 
Зловили наркозакладника на чугуївському кладовищі. Новини Харкова
 
2 листопада 2022 року громадяни повідомили, що побачили підозрілого чоловіка біля кладовища. За вказаною адресою прибув екіпаж Чугуївського районного управління поліції. На місці події правоохоронці виявили 42-річного мешканця Чугуєва при якому були знайдені та вилучені чотири «закладки» з психотропною речовиною «PVP» та смартфон з фотографіями місцевості з геолокацією. Поліцейські знайшли ще 19 «закладок», які зловмисник зробив раніше. 
 
Зловили наркозакладника на чугуївському кладовищі. Новини Харкова
 
Відкриті кримінальні провадження. У зловмисників вилучені речові докази, які направлені на експертне дослідження.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  наркотики, закладчик, харьков, чугуев
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