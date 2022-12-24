У Харкові розшукують рідних чоловіка, якого швидка допомога доправила до лікарні (фото)

У лікарню швидкої та невідкладної допомоги доправили чоловіка, який має проблеми з памяттю.
Про це повідомляє РЕДПОСТ посилаючись на Пошуковий загін «Мілена».
Вранці 23 грудня чоловік був доправлений бригадою швидкої медичної допомоги до Харківської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги на провулку Балакірєва, 3а.
Зі слів паціента лікарні, його звуть Сергій Володимирович Пономарьов, йому 66 років.
Мешкає у місті Харкові на вулиці Зерновій, 6
Чоловік має проблеми з памяттю.
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