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24.12.2022  19:31   Рита Парфенова

У Харкові розшукують рідних чоловіка, якого швидка допомога доправила до лікарні (фото)

У лікарню швидкої та невідкладної допомоги доправили чоловіка, який має проблеми з памяттю.

У Харкові розшукують рідних Сергія Пономарьова, якого швидка допомога доправила до лікарні

Про це повідомляє РЕДПОСТ посилаючись на Пошуковий загін «Мілена».

Вранці 23 грудня чоловік був доправлений бригадою швидкої медичної допомоги до Харківської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги на провулку Балакірєва, 3а.

Зі слів паціента лікарні, його звуть Сергій Володимирович Пономарьов, йому 66 років.

Мешкає у місті Харкові на вулиці Зерновій, 6

Чоловік має проблеми з памяттю.

Шановні громадяни, за наявності будь-якої інформації телефонуйте за номерами +38-068-777-0-112 або 102.

Нагадаємо, під Харковом поліція розшукала дівчинку-підлітка, яка гостювала у таємної подруги.

Источник:   ПРЗ Мілена
 Тэги:  розыск, милена, харьков
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