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24.12.2022  19:03   Рита Парфенова

Ворог намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку

На Харківщини окупанти протягом доби 24 грудня обстріляли щонайменше 16 населених пунктів.

война в Украине

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:

  • Гур’їв Козачок,
  • Козача Лопань,
  • Кудіївка,
  • Стрілеча,
  • Тернова,
  • Стариця,
  • Вовчанськ,
  • Нестерне,
  • Землянки,
  • Хатнє,
  • Амбарне.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів:

  • Новомлинськ,
  • Куп’янськ,
  • Кислівка,
  • Табаївка,
  • Крохмальне.

Нагадаємо, росіяни зранку 24 грудня завдали мінометних ударів по Куп'янському району.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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