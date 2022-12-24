24.12.2022 18:37 Рита Парфенова

Акторка з Харківського театру ляльок захищає Україну в лавах тероборони Києва

Тетяна з позивним «Тума», у цивільному житті актриса Харківського державного академічного театра ляльок ім. В.А.Афанасьєва, разом з чоловіком приєдналися до Сил територіальної оборони ЗСУ.

«Тума» зараз служить у 206 батальйоні територіальної оборони ЗСУ 241 бригади територіальної оборони міста Києва, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Сили територіальної оборони ЗСУ.



За словами акторки, вона відчула потребу бути задіяною в процесі спротиву російській агресії.



«Адаптація до військового життя відбулась непросто, але завдяки сильній мотивації до перемоги можна здолати будь-які труднощі. Війна не місце для слабких та тендітних, навпаки потрібно мобілізувати власні вольові ресурси, щоб витримати всі труднощі. Ми вмотивовані на перемогу і це додає сил», – розказала вона.



Донька захисників в даний час разом перебуває за кордоном з батьками Тетяни, але всім серцем вболіває за Україну.



«Моє рішення долучитись до лав Сил тероборони ЗСУ рідні сприйняли з пересторогою, проте зараз вони пишаються мною, бо розуміють, що інакше я вдіяти не могла. Дякую їм за розуміння та підтримку», – розказує Тетяна.



Після перемоги Тетяна має намір повернутися в професію. Жінка розуміє, що після війни буде непростий період адаптації, але впевнена - все буде добре.



«Думаю, що моє життя після війни буде інакшим. Я відчуваю, що відбудеться ревізія кола спілкування, бо з огляду на мій теперішній досвід – змінився світогляд, а хтось продовжує жити в довоєнній парадигмі. Між нами прірва. Я не можу достукатись до них, щоб пояснити сутність нинішніх подій. Їхні сторінки в соціальних мережах свідчать про тектонічний розрив світосприйняття», – говорить Тетяна.