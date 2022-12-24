24.12.2022 17:34 Рита Парфенова

Військових рф, які катували АТОвців, засуджено на 11 років

Прокурори у суді домоглись 11 років позбавлення волі російським військовим, які катували учасників АТО

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.

Прокурори у суді довели, що на початку вересня цього року під час окупації смт Борова Ізюмського району двоє найманців приватної військової компанії «Редут» та двоє військовослужбовців 16-ої окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ катували трьох учасників АТО. Дані про українських військових їм передавав співробітник ФСБ РФ.



Кожного з учасників АТО окупанти піддавали жорстоким тортурам. Російські найманці надягали на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішок на голову. Після цього вони викрадали їх та утримували в ямі на базі відпочинку «Світло шахтаря».



Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках.



Після катувань та нелюдських тортур російські солдати відпустили потерпілих.



Всі четверо російських військових повністю визнали провину та розкаялися. У судовому засіданні вони також додали, що просять вибачення у всього українського народу.



23 грудня Котелевський районний суд Полтавської області задовольнив у повному обсязі клопотання обласної прокуратури та визнав винними чотирьох російських військових у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).



Кожному з обвінувачуваних призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.