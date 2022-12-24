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24.12.2022  16:43   Рита Парфенова

Смертельна ДТП під Харковом: поліція шукає свідків

Слідчі поліції Харківської області встановлюють свідків ДТП у місті Валки.

розшук свідків
 
Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

23 листопада в період з 16:00 до 17:00 на перехресті вулиць Харківська та Пушкіна в місті Валки Харківської області автомобіль "Фольксваген" скоїв наїзд на двох пішоходів, які отримали тілесні ушкодження.  Один з постраждалих помер в лікарні.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

«Шановні громадяни, якщо ви стали свідками ДТП, просимо повідомити за телефоном 097-222-6970 до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Харківській області до слідчого Волкова Ігоря Костянтиновича», – звертаються правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові під колесами авто загинув невідомий чоловік.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харьков
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