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24.12.2022  16:04   Рита Парфенова

Погода в Україні 25 грудня

Хмарну погоду з туманом прогнозують синоптики на неділю, 25 грудня

Погода в Україні на 25 грудня
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що вранці 25 грудня у південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Вінницькій областях туман, видимість 200-500 м
 
Протягом доби буде хмарно, з дощем, у Карпатах та північній частині країни з мокрим снігом, вночі у східних та південно-східних, вдень у більшості західних областей без істотних опадів.
 
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
 
Температура вночі та вдень 0-5° тепла, вдень на Закарпатті, Прикарпатті та місцями у південній частині до 8° тепла.

 

Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода, прогноз погоды
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