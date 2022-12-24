Як прикрасити новорічну ялинку: тренди 2023 року, народні прикмети та заборони

Щоб наступний рік був вдалим, варто подумати, як прикрасити святкове деревце.
Що стосується ялинки до Нового 2023 року, то вона має бути невеликою та скромною. Це стосується висоти, пишноти та кількості іграшок. Намагайтеся використовувати мінімум декору, повідомляє РЕДПОСТ.
Наступний рік відбудеться під впливом стихії Води. Її квітами вважаються блакитний, синій та чорний. Тому, вибираючи іграшки, варто віддавати перевагу їхнім відтінкам. Головне, щоб тони були природними. Кролик, талісман 2023, не любить штучних відтінків.
Вибирайте натуральні прикраси. Занадто яскрава ялинка також не сподобається символу року. Найкращими іграшками вважаються фігурки Кролика або зайця, шишки та інший декор на тему природи.
Забобони говорять, що якщо нехтувати декором або вибрати неправильний, то довго удачі чекати доведеться, а нещастя сипатимуться як з рогу достатку.
Кролик не признає конкурентів. Вразливий символ піде, якщо побачить на ялинці фігурки інших тварин. Ще гірше, якщо іграшки будуть яскравими, неоновими відтінками. Утримайтеся від таких прикрас, якщо не бажаєте викликати гнів мирної тварини.
Такі іграшки можуть позбавити вас удачі напередодні Нового року та в перші дні. Але ж недаремно кажуть, що як його зустрінеш, так і проведеш.
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