24.12.2022 15:35 Рита Парфенова

Як прикрасити новорічну ялинку: тренди 2023 року, народні прикмети та заборони

Щоб наступний рік був вдалим, варто подумати, як прикрасити святкове деревце.

Що стосується ялинки до Нового 2023 року, то вона має бути невеликою та скромною. Це стосується висоти, пишноти та кількості іграшок. Намагайтеся використовувати мінімум декору, повідомляє РЕДПОСТ.

Які іграшки можна вішати на святкову ялинку

Наступний рік відбудеться під впливом стихії Води. Її квітами вважаються блакитний, синій та чорний. Тому, вибираючи іграшки, варто віддавати перевагу їхнім відтінкам. Головне, щоб тони були природними. Кролик, талісман 2023, не любить штучних відтінків.



Вибирайте натуральні прикраси. Занадто яскрава ялинка також не сподобається символу року. Найкращими іграшками вважаються фігурки Кролика або зайця, шишки та інший декор на тему природи.

Як стильно прикрасити святкову ялинку та не роздратувати символ 2023 року

вибирайте декор у трьох кольорах ― основний, для акценту та для блиску;

основні кольори (чорний, синій чи блакитний) можна розбавляти іграшками молочного, м'ятного, фісташкового, сріблястого, бежевого, жовтого, золотистого, коричневого відтінків;

не полінуйтеся зробити іграшки своїми руками, вони точно сподобаються Кролику;

для невеликої ялинки краще використовувати маленьку мішуру та кулі одного розміру;

додатковим декором можуть послужити злаки та солома.

Можна прикрасити ялинку, дотримуючись порад fashion-індустрії. У 2023 році у тренді будуть холодні відтінки. Тому основою можна зробити білосніжний колір. Відтіняти його можна іграшками синього, блакитного та лавандового відтінку.

Які іграшки не можна вішати на ялинку

Забобони говорять, що якщо нехтувати декором або вибрати неправильний, то довго удачі чекати доведеться, а нещастя сипатимуться як з рогу достатку.



Кролик не признає конкурентів. Вразливий символ піде, якщо побачить на ялинці фігурки інших тварин. Ще гірше, якщо іграшки будуть яскравими, неоновими відтінками. Утримайтеся від таких прикрас, якщо не бажаєте викликати гнів мирної тварини.

Народні прикмети кажуть, що деякі іграшки категорично не можна вішати на ялинку:

тріснуті або розбиті - з'явиться тріщина в житті;

прикраси у вигляді винограду - до сльоз;

живі квіти - поганий знак - до печалі та нещасть;

половинка парної іграшки - обіцяє самотність;

матові фігурки вбирають і накопичують негатив, тоді як глянсові поверхні його відбивають.

Такі іграшки можуть позбавити вас удачі напередодні Нового року та в перші дні. Але ж недаремно кажуть, що як його зустрінеш, так і проведеш.

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