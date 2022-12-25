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25.12.2022  15:58   Дмитро Колонєй

У Харкові триває дитячий екологічний флешмоб (фото)

У дитячих садках Харкова йде акція «Починай з себе: збережи ялинці життя».

Проходить дитячий екологічний фотофлешмоб «Починай з себе: збережи ялинці життя» у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у дитячих садках Основ'янського району проходить дистанційний фотофлешмоб «Починай з себе: збережи ялинці життя». Його започаткували педагоги і родинии вихованців КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла -садок) №44».
 
Проходить дитячий екологічний фотофлешмоб «Починай з себе: збережи ялинці життя» у Харкові
 
Учасники онлайн-заходу прикрасили виготовлені власноруч або штучні ялинки замість природних, таким чином пропагуючи бережливе ставлення до природи.
Проходить дитячий екологічний фотофлешмоб «Починай з себе: збережи ялинці життя» у Харкові
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  дети, елка, харьков, флешмоб
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