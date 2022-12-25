25.12.2022 16:29 Дмитро Колонєй

Стало відомо, чому люди втрачають нюх при COVID-19: дослідження

Це з'ясували вчені медичного центру університету Дьюка.



Стало відомо, чому люди втрачають нюх при COVID-19: дослідження



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Medical Xpress, команда вчених під керівництвом Duke Health відкриття, дає важливе розуміння неприємної проблеми, яка мучила мільйони людей, які не повністю відновили свій нюх після COVID-19 та проливає світло на можливі основні причини інших тривалих симптомів COVID-19, включаючи загальну втому, задишку та туман у мозку, які можуть бути викликані подібними біологічними механізмами.

«Одним із перших симптомів, які зазвичай асоціюють із інфекцією COVID-19, є втрата нюху », — сказав старший автор Бредлі Голдштейн, доктор медичних наук, доцент кафедри хірургії голови та шиї Дьюка та комунікаційних наук. нейробіології.

«На щастя, багато людей, які мають змінений нюх під час гострої фази вірусної інфекції, відновлять нюх протягом наступних одного-двох тижнів, але деякі ні», — сказав Голдштейн. «Нам потрібно краще зрозуміти, чому ця підгрупа людей буде мати постійну втрату нюху протягом місяців або років після зараження SARS-CoV2».

У дослідженні Голдштейн і його колеги з Дюка, Гарварду та Каліфорнійського університету в Сан-Дієго проаналізували зразки нюхового епітелію, зібрані з 24 біопсій, у тому числі дев’яти пацієнтів, які страждали від тривалої втрати нюху після COVID-19.

Цей підхід, заснований на біопсії, з використанням складного одноклітинного аналізу у співпраці з Сандіпом Даттою, доктором медичних наук, доктором філософії Гарвардського університету, виявив:

поширену інфільтрацію Т-клітин, які беруть участь у запальній відповіді в нюховому епітелії , тканині в ніс, де розташовані нюхові нервові клітини. Цей унікальний процес запалення зберігався, незважаючи на відсутність виявлених рівнів SARS-CoV-2. кількість нюхових сенсорних нейронів була зменшена, можливо, через пошкодження делікатної тканини від триваючого запалення.

"Висновки вражаючі", - сказав Гольдштейн. «Це майже нагадує якийсь аутоімунний процес у носі».

Втрата нюху пов’язана з триваючим імунним нападом на клітини нюхового нерва та пов’язаним із цим зменшенням кількості цих клітин.

Гольдштейн сказав, що вивчення того, які ділянки пошкоджені та які типи клітин задіяні, є ключовим кроком до початку розробки методів лікування. Він сказав, що дослідників надихає те, що нейрони, здається, зберігають деяку здатність до відновлення навіть після тривалого імунного нападу та результати цього дослідження можуть також стати джерелом додаткових досліджень інших симптомів тривалого COVID-19, які можуть зазнавати подібних запальних процесів.

Окрім Голдштейна та Датти, авторами дослідження є Джон Б. Фінлей, Девід Х. Бранн, Ральф Абі-Хачем, Девід В. Джанг, Еллісон Д. Оліва, Тіффані Ко, Рупалі Гупта, Себастьян А. Велфорд, Е. Ешлі Моузман , Софі С. Джанг, Керол Х. Ян, Хіроакі Матуснамі та Тацуя Цукахара.