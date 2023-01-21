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21.01.2023  11:31   Євген Клочко

Куди в Харкові можна принести ялинку на утилізацію: адреси пунктів прийому дерев

Мешканців Харкова просять викидати ялинки у спеціально відведених для цього місцях.

Утилізація ялинок в Харкові: адреси пунктів прийому
 
Для цього КП "Комплекс з вивозу побутових відходів" та "Харківблагоустрій" відвели в кожному районі міста спеціальні майданчики, пише РЕДПОСТ із посиланням на сайт міськради. Звідти на місця подрібнення дерева будуть доставляти самоскидами.
 
За словами директора КП «КВПВ» Олексія Артикуленко, подріблені ялинки будут передані для різних потреб тим, хто їх потребує.
 
Утилізація ялинок в Харкові: адреси пунктів прийому
 
"Для цього необхідно залишити заявку на підприємстві, і, якщо домоволодіння знаходиться у межах міста, ми привеземо все самі», - повідомив Артикуленко.
 
Зносити ялинки жителі Індустріального, Салтівського та Слобідського районів можуть у спеціально відведені місця за наступними адресами:
 

Індустріальна філія КП «Харківблагоустрій»

  • пр. Алешина,12
  • пр. Олександрівський,156
  • вул. Миру,30
  • вул. Миру,14
  • вул. Свистуна,20
  • вул. Бекетова,13
  • вул. Верстатобудівна,16
  • пр.Індустріальний,47
  • бул. І.Каркача,75
  • бул. І.Каркача15/2
  • вул. Плиткова,19
  • вул. Миру,104
  • уч.5//50
  • вул. С.Грицевця,26
  • вул. С.Грицевця,35
  • вул. Зубарєва,49
  • пр. Героїв Харкова,306
  • вул. В.Кільцева,136
  • вул. Тархова,4

Салтівська філія КП «Харківблагоустрій»

  • вул. Іскринська, 17
  • вул. Ахіезерів, 11
  • пр. Ювілейний, 36а 
  • вул. Гвардійців Широнінців, 27
  • пр. Тракторобудівників, 69а 
  • пр. Ювілейний, 51а 
  • вул. Владислава Зубенка, 23а 
  • пр. Тракторобудівників, 110а 
  • пр. Тракторобудівників, 94б 
  • Салтівське шосе, 145б 
  • Салтівське шосе, 155
  • вул. Познанська, 6
  • пр. Тракторобудівників, 138а 
  • вул. Гарібальді, 12
  • вул. Валентинівська, 46
  • вул. Героїв Праці, 28а 
  • вул. Героїв Праці, 46
  • вул. Валентинівська, 35/81
  • вул. Героїв Праці, 47б 

Слобідська філія КП «Харківблагоустрій»

  • пр. Героїв Сталінграда, 25
  • пр. Героїв Сталінграда, 161
  • Садовий проїзд, 18
  • вул. Танкопія, 10
  • пр. Льва Ландау, 6
  • пр. Льва Ландау, 20
  • бульвар Жасминовий, 7
  • бульвар Жасминовий, 14а 
  • пр. Героїв Харкова, 96
  • пр. Героїв Харкова, 102/112
  • вул. Молочна, 5
  • вул. Молочна, 7
  • вул. Молочна, 9
  • вул. Молочна, 11
Жителям інших районів, зазначили в міськраді, адреси повідомлять трохи згодом.
 
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про те, що комунальники Харкова прибирають майданчинки після торгівлі ялинками.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, елка, утилизация
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