21.01.2023 11:31 Євген Клочко

Куди в Харкові можна принести ялинку на утилізацію: адреси пунктів прийому дерев

Мешканців Харкова просять викидати ялинки у спеціально відведених для цього місцях.

Для цього КП "Комплекс з вивозу побутових відходів" та "Харківблагоустрій" відвели в кожному районі міста спеціальні майданчики, пише РЕДПОСТ із посиланням на сайт міськради. Звідти на місця подрібнення дерева будуть доставляти самоскидами.

За словами директора КП «КВПВ» Олексія Артикуленко, подріблені ялинки будут передані для різних потреб тим, хто їх потребує.

"Для цього необхідно залишити заявку на підприємстві, і, якщо домоволодіння знаходиться у межах міста, ми привеземо все самі», - повідомив Артикуленко.

Зносити ялинки жителі Індустріального, Салтівського та Слобідського районів можуть у спеціально відведені місця за наступними адресами:

Індустріальна філія КП «Харківблагоустрій» пр. Алешина,12

пр. Олександрівський,156

вул. Миру,30

вул. Миру,14

вул. Свистуна,20

вул. Бекетова,13

вул. Верстатобудівна,16

пр.Індустріальний,47

бул. І.Каркача,75

бул. І.Каркача15/2

вул. Плиткова,19

вул. Миру,104

уч.5//50

вул. С.Грицевця,26

вул. С.Грицевця,35

вул. Зубарєва,49

пр. Героїв Харкова,306

вул. В.Кільцева,136

вул. Тархова,4 Салтівська філія КП «Харківблагоустрій» вул. Іскринська, 17

вул. Ахіезерів, 11

пр. Ювілейний, 36а

вул. Гвардійців Широнінців, 27

пр. Тракторобудівників, 69а

пр. Ювілейний, 51а

вул. Владислава Зубенка, 23а

пр. Тракторобудівників, 110а

пр. Тракторобудівників, 94б

Салтівське шосе, 145б

Салтівське шосе, 155

вул. Познанська, 6

пр. Тракторобудівників, 138а

вул. Гарібальді, 12

вул. Валентинівська, 46

вул. Героїв Праці, 28а

вул. Героїв Праці, 46

вул. Валентинівська, 35/81

вул. Героїв Праці, 47б Слобідська філія КП «Харківблагоустрій» пр. Героїв Сталінграда, 25

пр. Героїв Сталінграда, 161

Садовий проїзд, 18

вул. Танкопія, 10

пр. Льва Ландау, 6

пр. Льва Ландау, 20

бульвар Жасминовий, 7

бульвар Жасминовий, 14а

пр. Героїв Харкова, 96

пр. Героїв Харкова, 102/112

вул. Молочна, 5

вул. Молочна, 7

вул. Молочна, 9

вул. Молочна, 11

Жителям інших районів, зазначили в міськраді, адреси повідомлять трохи згодом.



