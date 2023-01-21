Рівень радіації у Харкові та області на 21 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 9.00 21 січня 2023 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
по місту Харкову 0,13 – 0,14 мкЗв/год
по Харківській області – 0,10 – 0,15 мкЗв/год
Раніше РЕДПОСТ.повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 20 січня.
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Сьогодні краще діяти за формулою: «Сім разів відміряй…». Будь-які плани, що спираються на дипломатію та співпрацю, а також пов'язані з грошима, найкраще відкласти на потім.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
21 січня у всьому світі відзначається тепле свято – Міжнародний день обіймів.
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