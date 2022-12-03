Новорічний стіл: готуємо шикарний торт з мандаринами

03.12.2022 21:37 Дмитро Колонєй

Пропонуємо рецепт найсмачнішого торта, який прикрасить новорічний солодкий стіл та підкреслить атмосферу свята.

Збити білки у щільну піну. Розділити 6 свіжих яєць кімнатної температури на білки та жовтки. Білки помістити в суху знежирену миску. Додати до них щіпку солі та 8 г ванільного цукру. Збити білки міксером. Не припиняючи процес всипати в 5-6 прийомів 140 г цукру. Продовжити збивати на максимальній швидкості до утворення тугої піни. Додати в білки жовтки та борошно

З яєчної маси та борошна замішати тісто. Збити білкову піну на малих оборотах міксера. Ввести по одному жовтки. Кожен жовток ретельно втрутити в масу.

У миску просіяти 160 г пшеничного борошна. Додати борошно в 3-4 прийоми, щоразу перемішуючи тісто. Готове тісто набуває консистенції сметани.

Випекти бісквіт у формі. Дно роз'ємної форми діаметром 21 см накрити пергаментом. Встановити на нього кільце-бортик, щоб краї паперу виявилися затиснутими між ним і дном. Змащувати борти не потрібно.

Влити у форму бісквітне тісто і відправити випікатися в духовку, нагріту до 180 ° С на 40-45 хвилин.

Ставити форму до центру духовки.

Остудити бісквіт на ґратах у формі.Готовий бісквіт витягти з духовки і не знімати форми.

Перевернути на ґрати. Залишити в такому вигляді до повного остигання. Холодний корж акуратно вийняти із форми.

Карамелізувати мандарини, прогріваючи на сковороді з вершковим маслом та цукром. Використовувати невеликі солодкі мандарини. Очистити плоди від шкірки та білих волокон, які, якщо їх не зняти, горітимуть. Розігріти товстостінну сковороду на середньому вогні. Розтопити на ній 20 г вершкового масла. Викласти до нього шматочки мандаринові і відразу додати 2 ст. л. цукру. Постійно помішуючи мандарини дерев'яною або силіконовою лопаткою, досягти повного розплавлення цукру. Готувати ще 2-3 хвилини, постійно помішуючи. Карамелізовані часточки викласти на тарілку.

Приблизно ⅔ часточок після остигання розрізати на 3 частини. Інші підуть на прикрасу торта.

Зварити сироп для просочення бісквіту. Сироп довести до кипіння. Налити в сотейник півсклянки води та додайте 100 г цукру. Підігріваючи на невеликому вогні, сироп довести до кипіння і остудити. За бажанням додати в сироп 20 мл коньяку або цитрусового лікеру.

Приготувати крем при постійному помішуванні до згущення. Насипати в сотейник 220 г цукру. Додати 6 ст. л. пшеничного борошна. Перемішати інгредієнти та розбити в сотейник 2 яйця. Ще раз перемішати до зникнення грудок і покласти 700 г сметани. Все добре перемішати і встановити сотейник на невеликий вогонь. Варити крем, не доводячи до кипіння, при постійному помішуванні до згущення, а потім остудити до кімнатної температури.З'єднати крем із вершковим маслом, збити

У миску викладіть 250 г м'якого вершкового масла|мастила|. Покладіть до нього 8 г ванільного цукру і збийте міксером дотику. Продовжуючи збивати масло, додати в нього по 1-2 ст. л. охолодженого крему. Кожну порцію добре змішати з маслом. У результаті вийде пишний шовковистий крем зі смаком класичного пломбіру.

Розрізати бісквіт, з верхнього коржа зрізати скоринку. Бісквіт розрізати на три приблизно однакові за товщиною коржа. З верхнього коржа бісквіту акуратно видалити скоринку ножем. З нижнього коржа її видаляти не потрібно.

На корж викладати крем і мандарини. Корж, зроблений з нижньої частини бісквіту, укласти на блюдо скоринкою донизу. Розсувне кільце помістити навколо бісквіту. Всередину кільця покласти ацетатну кондитерську стрічку. Відрегулювати кільце так, щоб воно щільно охопило корж.

Полити корж сиропом, викласти нього приблизно 1/6 частина крему. Розмістити на кремі половину нарізаних мандаринових часточок і вкрити їх ще 1/6 частину крему. На крем покласти наступний корж, його просочити сиропом, накрити кремом гарнувати мандаринами і знову змастити кремом. Третій корж полити сиропом, що залишився, і укласти вологою стороною вниз. Сформований торт і крем, що залишився, прикрити харчовою плівкою і відправити в холодильник на 3 години.