04.12.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 грудня

Ввечері у Харкові на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Без опадів.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -8°...-5°C (відчувається як -9°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 48%. Атмосферний тиск 770 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -5°...-3°C (відчувається як -7°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 41%. Атмосферний тиск 771 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -4°...-7°C (відчувається як -8°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 37%. Атмосферний тиск 771 мм рт.ст.

Народні прикмети

4 грудня відзначається свято Введення у храм Пресвятої Богородиці. У минулі часи цей день називали “воротами зими” і говорили: “Введення прийшло – зиму привело”.

Погода цього дня може бути дуже мінливою: і морозною, і теплою.

Наші пращури підмітили, якщо на Введення похолодає, то зима буде суровою.

Якщо сніг випаде до Введення, то він може розтанути, якщо після — то лежатиме аж до весни.