Прогноз погоди у Харкові на 11 липня

У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
11 липня очікується мінлива хмарність. Гроза, вдень град та шквал, 15 – 20 м/с.
Вітер вночі південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря вдень 34 – 36° тепла.
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Зовнішній спокій дня може виявитися оманливим – події можуть різко змінитися. Якщо не хочете несподіванок, краще довіритися інтуїції або залишитись вдома.
У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку.
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