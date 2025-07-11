11.07.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 липня

У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

11 липня очікується мінлива хмарність. Гроза, вдень град та шквал, 15 – 20 м/с.

Вітер вночі південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря вдень 34 – 36° тепла.

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Народні прикмети

почути гучний грім – злива буде тривалою;

якщо гримить, то наступного дня буде добре клювати риба;

на городі багато роси – помідори і огірки погано вродять;

сонячний та спекотний день – буде великий урожай зернових.