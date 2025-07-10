10.07.2025 21:59

Сьогодні маємо вагомі результати - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов підбив підсумки Конференції з питань відновлення України (URC).



Сьогодні маємо вагомі результати - Ігор Терехов



Мер Харкова Ігор Терехов розповів про результати своєї робочої поїіздки в Рим, передає РЕДПОСТ .:

"Щороку ми використовуємо Конференцію з питань відновлення України (URC) як стратегічний майданчик, де не просто обговорюємо майбутнє, а формуємо його конкретними домовленостями й рішеннями. І цей рік не став винятком!

Сьогодні маємо вагомі результати. Вдалося залучити ще 10 мільйонів євро на розвиток енергетичної інфраструктури Харкова.

Також серед прикладів того, як міжнародна співпраця дає відчутний ефект на місцях, - наше партнерство з Японією. Підтримка з боку Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) вже трансформувала Харків: нова комунальна техніка, модернізоване обладнання для енергетики та водоканалу. Тепер йдемо далі: розширюємо підтримку саме у сфері водопостачання, яка залишається критично важливою для життєдіяльності міста.

Також мав зустріч з представниками Швейцарії, зусиллями яких у Харкові вже встановлено 12 тисяч нових вікон у житлових будинках. Обговорили продовження цієї ініціативи. І є всі підстави очікувати підтримку наступної заявки, яка передбачає ще 32 тисячі вікон.

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Упродовж дня вдалося визначити подальші кроки співпраці з низкою наших партнерів - як з бізнес-середовища, зокрема компанії Deloitte, так і з представниками державного та муніципального рівня: уряду Чехії, міста Турин і Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи.

Це стратегічні партнери, з якими ми працюємо системно, з чіткою метою - дати Харкову новий імпульс розвитку.

Харків залишається активним гравцем на міжнародній арені - з чіткою стратегією, сильною командою і твердою волею відновити місто та забезпечити йому гідне майбутнє!"

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