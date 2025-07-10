10.07.2025 13:26 Рита Парфенова

ЮНЕП розробить Дорожню карту модернізації для КП «Харківські теплові мережі»

У Римі підписано тристоронню угоду між ЮНЕП, Харківською міськрадою та КП «ХТМ» щодо підготовки комплексної Дорожньої карти для сталого розвитку та енергомодернізації тепломереж Харкова.



Фото: ХМР

Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) розробить Дорожню карту модернізації та сталого розвитку комунального підприємства «Харківські теплові мережі». Відповідну тристоронню угоду було підписано 9 липня у Римі в межах заходу «Rebuilding Futures. Kharkiv Road to Recovery», передає РЕДПОСТ.

Сторонами підписання стали Харківська міська рада, КП «ХТМ» та ЮНЕП. У церемонії взяли участь міський голова Ігор Терехов, генеральний директор підприємства Василь Скопенко та регіональний директор ЮНЕП в Європі Арнольд Крайльхубер.

У межах співпраці ЮНЕП проведе оцінку соціального та екологічного впливу майбутніх проєктів, підготує комплексну дорожню карту й виконає попередні техніко-економічні дослідження щодо ініціатив у сфері енергетики.

Очікується, що розроблена стратегія стане основою для реалізації проєкту створення «енергетичного острова» у Харкові. Вона включатиме запуск ключових об’єктів інфраструктури та залучення інвестицій до сектору теплопостачання.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міська рада та ЮНІСЕФ в Україні уклали угоду про реалізацію перших проєктів з модернізації інфраструктури водопостачання. Очікується, що втілення Дорожньої карти КП «Харківводоканал» дозволить скоротити енергоспоживання на 40%.