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10.07.2025  13:12   Рита Парфенова

Окупанти здійснили 17 атак на позиції Сил оборони на напрямку «Харків»

Минулої доби зафіксовано 17 спроб прориву, 8 авіаударів і 518 обстрілів. Сили оборони знищили 107 окупантів та понад 90 одиниць техніки.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, оперативна обстановка на напрямку відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Харків» залишається складною, суттєвих змін не зафіксовано.

За минулу добу, 9 липня, противник здійснив 17 спроб прориву оборони, з яких 13 – у районах Вовчанська, Кам’янки, Красного Першого, Амбарного, а також у напрямках Липців і Петро-Іванівки.

Крім наземних штурмів, російські війська завдали 1 ракетного удару та 8 авіаударів, застосувавши 10 керованих авіаційних бомб (КАБ) і 24 некерованих авіаційних ракети (НАР). Загалом здійснено 518 обстрілів, зокрема 90 ударів дронами-камікадзе.

У відповідь Сили оборони України завдали противнику відчутних втрат: ліквідували 107 окупантів, з яких 60 – безповоротно. Крім того знищено або пошкоджено 96 одиниць техніки, серед них:

  • 2 артилерійські системи;
  • 11 автомобілів;
  • 77 БпЛА;
  • 6 одиниць спеціальної техніки.

Також знищено:

  • 86 укриттів для особового складу;
  • 1 місце зберігання пально-мастильних матеріалів;
  • 3 стартові позиції для запуску БпЛА.

Сили оборони продовжують стримувати агресора та контролюють ситуацію на напрямку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби противник здійснив 19 атак на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. Зафіксовані також авіаудари по низці населених пунктів Харківщини.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
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