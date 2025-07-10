10.07.2025 13:12 Рита Парфенова

Окупанти здійснили 17 атак на позиції Сил оборони на напрямку «Харків»

Минулої доби зафіксовано 17 спроб прориву, 8 авіаударів і 518 обстрілів. Сили оборони знищили 107 окупантів та понад 90 одиниць техніки.

Як повідомляє РЕДПОСТ, оперативна обстановка на напрямку відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Харків» залишається складною, суттєвих змін не зафіксовано.

За минулу добу, 9 липня, противник здійснив 17 спроб прориву оборони, з яких 13 – у районах Вовчанська, Кам’янки, Красного Першого, Амбарного, а також у напрямках Липців і Петро-Іванівки.

Крім наземних штурмів, російські війська завдали 1 ракетного удару та 8 авіаударів, застосувавши 10 керованих авіаційних бомб (КАБ) і 24 некерованих авіаційних ракети (НАР). Загалом здійснено 518 обстрілів, зокрема 90 ударів дронами-камікадзе.

У відповідь Сили оборони України завдали противнику відчутних втрат: ліквідували 107 окупантів, з яких 60 – безповоротно. Крім того знищено або пошкоджено 96 одиниць техніки, серед них:

2 артилерійські системи;

11 автомобілів;

77 БпЛА;

6 одиниць спеціальної техніки.

Також знищено:

86 укриттів для особового складу;

1 місце зберігання пально-мастильних матеріалів;

3 стартові позиції для запуску БпЛА.

Сили оборони продовжують стримувати агресора та контролюють ситуацію на напрямку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби противник здійснив 19 атак на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. Зафіксовані також авіаудари по низці населених пунктів Харківщини.