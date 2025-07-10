10.07.2025 08:12 Рита Парфенова

Окупанти штурмували позиції ЗСУ на двох напрямках у Харківській області

Протягом минулої доби противник здійснив 19 атак на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. Зафіксовані також авіаудари по низці населених пунктів Харківщини.

Російські війська продовжують спроби прориву українських оборонних рубежів на Харківщині. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку протягом доби зафіксовано 13 штурмових дій ворога. Під атаки потрапили позиції Сил оборони України поблизу населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, Амбарне, а також у напрямках Липців і Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку окупанти шість разів намагались просунутись у бік українських позицій. Бойові зіткнення тривали біля Степової Новоселівки, Радьківки та в напрямку Новоосинового.

Крім того, зафіксовано авіаційні удари противника по низці населених пунктів області. Під ворожий вогонь з повітря потрапили Охрімівка, Кругле, Одрадне та Артільне.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що вдень 9 липня 2025 року російська війська завдали двох ракетних ударів дачному селищу неподалік сел. Печеніги Чугуївського району. Сталася масштабна пожежа. Горіли 7 будинків, паркан та трава на загальній площі 1000 м кв.