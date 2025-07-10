Окупанти штурмували позиції ЗСУ на двох напрямках у Харківській області

Протягом минулої доби противник здійснив 19 атак на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. Зафіксовані також авіаудари по низці населених пунктів Харківщини.
Російські війська продовжують спроби прориву українських оборонних рубежів на Харківщині. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку протягом доби зафіксовано 13 штурмових дій ворога. Під атаки потрапили позиції Сил оборони України поблизу населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, Амбарне, а також у напрямках Липців і Петро-Іванівки.
На Куп’янському напрямку окупанти шість разів намагались просунутись у бік українських позицій. Бойові зіткнення тривали біля Степової Новоселівки, Радьківки та в напрямку Новоосинового.
Крім того, зафіксовано авіаційні удари противника по низці населених пунктів області. Під ворожий вогонь з повітря потрапили Охрімівка, Кругле, Одрадне та Артільне.
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Цього дня варто бути активними й реалізовувати свої плани, особливо у фінансових питаннях. Головне – не перестаратися, дотримуйтесь міри в усьому, щоб уникнути проблем зі здоров’ям.
У Харкові протягом усього дня зберігатиметься ясна погода. Опадів не прогнозується.
10 липня 1878 року вперше футбольний арбітр використав свисток.
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