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10.07.2025  08:12   Рита Парфенова

Окупанти штурмували позиції ЗСУ на двох напрямках у Харківській області

Протягом минулої доби противник здійснив 19 атак на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. Зафіксовані також авіаудари по низці населених пунктів Харківщини.

генштаб зсу мапа

Російські війська продовжують спроби прориву українських оборонних рубежів на Харківщині. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку протягом доби зафіксовано 13 штурмових дій ворога. Під атаки потрапили позиції Сил оборони України поблизу населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, Амбарне, а також у напрямках Липців і Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку окупанти шість разів намагались просунутись у бік українських позицій. Бойові зіткнення тривали біля Степової Новоселівки, Радьківки та в напрямку Новоосинового.

генштаб зсу мапа

Крім того, зафіксовано авіаційні удари противника по низці населених пунктів області. Під ворожий вогонь з повітря потрапили Охрімівка, Кругле, Одрадне та Артільне.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вдень 9 липня 2025 року російська війська завдали двох ракетних ударів дачному селищу неподалік сел. Печеніги Чугуївського району. Сталася масштабна пожежа. Горіли 7 будинків, паркан та трава на загальній площі 1000 м кв. 

 

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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