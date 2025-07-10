10.07.2025 08:32 Рита Парфенова

ЮНІСЕФ і Харків підписали угоду про модернізацію водоканалу за євростандартами

Під час форуму в Римі Харківська міська рада та ЮНІСЕФ в Україні уклали угоду про реалізацію перших проєктів з модернізації інфраструктури водопостачання. Очікується, що втілення Дорожньої карти КП «Харківводоканал» дозволить скоротити енергоспоживання на 40%.



Фото: ХМР

9 липня в Римі, під час заходу «Rebuilding Futures. Kharkiv Road to Recovery», було підписано угоду про співпрацю між Харківською міською радою та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Угода передбачає запуск перших проєктів у межах Дорожньої карти та Стратегії відновлення КП «Харківводоканал».

Голова ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде наголосив, що партнерство з Харковом має стати прикладом для інших громад.

«Ми бачимо чіткий, прагматичний і реалістичний план дій, який не лише виконується, а й реально впливає на життя людей, насамперед дітей. І саме такі приклади показують, що справжня інтеграція з європейською спільнотою починається не у Брюсселі чи Києві, а на місцях, у громадах», – заявив він.

За його словами, ініціатива відповідає стандартам Євросоюзу, а її впровадження дозволить значно скоротити споживання енергії.

«За нашими оцінками, реалізація Дорожньої карти КП «Харківводоканал» дозволить зекономити до 40% електроенергії. Ми закликаємо міжнародні фінансові інституції, донорів і бізнес долучатися до таких ініціатив, бо це конкретні кроки до якісного покращення життя містян», – додав Мамедзаде.

Читайте також: У Римі презентували проєкт «Науковий квартал», розроблений в рамках Генерального плану розвитку Харкова

Міський голова Харкова Ігор Терехов підкреслив стратегічне значення модернізації систем водопостачання та водовідведення.

«Це надзвичайно важливий проєкт для Харкова, оскільки мова йде про життєво необхідну інфраструктуру. Ми прагнемо не просто відновлення, а якісного перезавантаження «Водоканалу» за європейськими стандартами», – зазначив він.

Терехов також подякував ЮНІСЕФ за довіру. «Я щиро вдячний Муніру Мамедзаде та команді ЮНІСЕФ за підтримку — це приклад справжнього партнерства задля майбутнього наших громадян і, передусім, дітей», – додав міський голова.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що основні підходи до формування транспортної стратегії нового Генерального плану Харкова презентовані у Римі.