10.07.2025 08:40 Рита Парфенова

За добу на Харківщині ліквідували 5 пожеж, спричинених обстрілами та ударами БпЛА

Рятувальники Харківщини загасили п’ять пожеж, викликаних ворожими ракетними ударами і безпілотниками, у Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському районах.

Протягом 9–10 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС залучались до гасіння п’яти пожеж, спричинених обстрілами у Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському районах області, передає РЕДПОСТ.

Вдень російські війська завдали два ракетні удари по дачному селищу неподалік села Печеніги Чугуївського району. Внаслідок влучань виникла масштабна пожежа: горіли сім будинків, паркан та трава на площі близько 1000 квадратних метрів. За попередніми даними, постраждала одна людина.

На відкритій території біля траси Чугуїв-Мілове у Шевченківській громаді Куп’янського району горіла трава та сміття на площі 1,7 гектара. Крім того, неподалік села Поляна Ізюмського району зафіксували займання трави на площі 400 квадратних метрів.

Вночі через удари безпілотних літальних апаратів (БпЛА) виникли дві пожежі на території Великобурлуцької громади Куп’янського району. У селищі Великий Бурлук загорілася нежитлова будівля автопідприємства площею 100 квадратних метрів, а в селі Лебедівка – приватний двоповерховий будинок площею 300 квадратних метрів.

За словами представника ДСНС, «протягом доби з 9 по 10 липня рятувальники здійснили 94 оперативних виїзди: 68 – на ліквідацію пожеж, з них 5 – пов’язані з обстрілами, а також 4 виїзди на допомогу населенню та 19 інші виїзди».

Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили і знешкодили 103 вибухонебезпечні предмети.

Крім того, протягом доби ліквідовано 55 пожеж у природних екосистемах на площі понад 50 гектарів, наразі триває гасіння чотирьох лісових пожеж. До робіт залучалися підрозділи ДСНС, місцеві та добровільні пожежні команди, а також працівники лісгоспів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби противник здійснив 19 атак на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. Зафіксовані також авіаудари по низці населених пунктів Харківщини.