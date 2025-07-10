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10.07.2025  09:11   Рита Парфенова

На Харківщині ліквідували понад 50 га пожеж у лісах і на полях за добу

За добу рятувальники Харківщини загасили 55 пожеж у природних екосистемах на площі понад 50 гектарів, серед яких масштабні лісові пожежі в Ізюмському та Берестинському районах.

Понад 50 га пожеж ліквідовано у лісах і на полях Харківщини за добу

Протягом 9–10 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС ліквідували 55 пожеж у природних екосистемах на загальній площі понад 50 гектарів, передає РЕДПОСТ.

Наразі триває ліквідація чотирьох лісових пожеж. Для ліквідації залучено підрозділи ДСНС разом із місцевими та добровільними пожежними командами, а також працівниками лісгоспів.

Наймасштабніші пожежі зафіксовано у лісництвах області:

  • у Борівському лісництві Ізюмського району горить лісова підстилка на площі 57 гектарів. За словами рятувальників, «до гасіння залучено 73 особи та 17 одиниць техніки ДСНС»;
  • у Петрівському лісництві Ізюмського району горить хвойна підстилка на площі 30 гектарів. Там працюють 38 рятувальників, 8 одиниць техніки та пожежний модуль лісового господарства;
  • у Старовірівському лісництві Берестинського району вогонь охопив 9 гектарів лісу та 12 гектарів чагарників. Для гасіння задіяно 33 рятувальника і 8 одиниць техніки.

Окрім лісових пожеж, зафіксовано п’ять пожеж на сільськогосподарських полях:

  • У селі Язикове Ізюмського району горіло поле ячменю площею 0,5 гектара;
  • У селі Таранівка Чугуївського району — поле пшениці 22,3 гектара;
  • У селі Садове Лозівського району — поле ячменю 2 гектари;
  • У селі Садовод Куп’янського району — поле пшениці 4 гектари;
  • У селі Ляшівка Берестинського району — поле пшениці на площі 500 квадратних метрів.

Всього за добу з 9 по 10 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 94 оперативних виїзди, з них 68 — на ліквідацію пожеж, у тому числі 5 пов’язані з ворожими обстрілами.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини загасили п’ять пожеж, викликаних ворожими ракетними ударами і безпілотниками, у Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському районах.
Тэги:  дснс, пожежа, харків
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