На Харківщині ліквідували понад 50 га пожеж у лісах і на полях за добу

За добу рятувальники Харківщини загасили 55 пожеж у природних екосистемах на площі понад 50 гектарів, серед яких масштабні лісові пожежі в Ізюмському та Берестинському районах.
Протягом 9–10 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС ліквідували 55 пожеж у природних екосистемах на загальній площі понад 50 гектарів, передає РЕДПОСТ.
Наразі триває ліквідація чотирьох лісових пожеж. Для ліквідації залучено підрозділи ДСНС разом із місцевими та добровільними пожежними командами, а також працівниками лісгоспів.
Наймасштабніші пожежі зафіксовано у лісництвах області:
Окрім лісових пожеж, зафіксовано п’ять пожеж на сільськогосподарських полях:
Всього за добу з 9 по 10 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 94 оперативних виїзди, з них 68 — на ліквідацію пожеж, у тому числі 5 пов’язані з ворожими обстрілами.
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