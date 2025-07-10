10.07.2025 09:18 Рита Парфенова

У Великобурлуцькій громаді ліквідовано дві пожежі після атаки дронів-камікадзе (фото)

В ніч на 10 липня російські безпілотники атакували Куп’янський район Харківщини. У Великобурлуцькій громаді сталися дві пожежі – в приватному будинку та на території автопідприємства.

У ніч на 10 липня внаслідок ударів російських безпілотників-камікадзе на території Великобурлуцької громади Куп’янського району сталися дві пожежі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Як повідомили в ДСНС, у селищі Великий Бурлук горіла нежитлова будівля автопідприємства площею близько 100 квадратних метрів. У селі Лебедівка зайнявся приватний двоповерховий житловий будинок. Площа пожежі склала 300 квадратних метрів.

«На щастя, за попередніми даними, жертв і постраждалих немає», – зазначили рятувальники.

До ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені підрозділи ДСНС, зокрема медичний розрахунок.

«Наші вогнеборці оперативно прибули на місце і не допустили поширення вогню на сусідні об’єкти», – додали у відомстві.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини загасили п’ять пожеж, викликаних ворожими ракетними ударами і безпілотниками, у Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському районах.