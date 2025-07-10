    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Великобурлуцькій громаді ліквідовано дві пожежі після атаки дронів-камікадзе (фото)
10.07.2025  09:18   Рита Парфенова

У Великобурлуцькій громаді ліквідовано дві пожежі після атаки дронів-камікадзе (фото)

В ніч на 10 липня російські безпілотники атакували Куп’янський район Харківщини. У Великобурлуцькій громаді сталися дві пожежі – в приватному будинку та на території автопідприємства.

ДСНС Харківщини ліквідувала наслідки атаки дронів у Великобурлуцькій громаді

У ніч на 10 липня внаслідок ударів російських безпілотників-камікадзе на території Великобурлуцької громади Куп’янського району сталися дві пожежі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Як повідомили в ДСНС, у селищі Великий Бурлук горіла нежитлова будівля автопідприємства площею близько 100 квадратних метрів. У селі Лебедівка зайнявся приватний двоповерховий житловий будинок. Площа пожежі склала 300 квадратних метрів.

ДСНС Харківщини ліквідувала наслідки атаки дронів у Великобурлуцькій громаді

«На щастя, за попередніми даними, жертв і постраждалих немає», – зазначили рятувальники.

До ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені підрозділи ДСНС, зокрема медичний розрахунок.

ДСНС Харківщини ліквідувала наслідки атаки дронів у Великобурлуцькій громаді

«Наші вогнеборці оперативно прибули на місце і не допустили поширення вогню на сусідні об’єкти», – додали у відомстві.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини загасили п’ять пожеж, викликаних ворожими ракетними ударами і безпілотниками, у Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському районах.
 
ДСНС Харківщини ліквідувала наслідки атаки дронів у Великобурлуцькій громаді
ДСНС Харківщини ліквідувала наслідки атаки дронів у Великобурлуцькій громаді
Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.07 Надзвичайні події На Харківщині ліквідували понад 50 га пожеж у лісах і на полях за добу 10.07 Надзвичайні події За добу на Харківщині ліквідували 5 пожеж, спричинених обстрілами та ударами БпЛА 09.07 Надзвичайні події Горять ліси й хлібні поля: в екосистемах на Харківщині гасять 26 пожеж (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 