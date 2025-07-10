10.07.2025 09:26 Рита Парфенова

За добу від ворожих атак постраждали 11 населених пунктів Харківщини

Упродовж доби російські війська обстріляли щонайменше 11 населених пунктів Харківської області. Постраждали двоє мирних жителів, зруйновано об’єкти медичної та житлової інфраструктури, зафіксовані пожежі на полях.



На фото: сел. Печеніги

Фото: Поліція Харківської області

Упродовж минулої доби під ворожими ударами опинилися 11 населених пунктів Харківської області. Російські війська застосували широкий спектр озброєння, зокрема ракети, керовані авіаційні бомби та ударні безпілотники. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

«Противник продовжує наносити удари по цивільній інфраструктурі області. Внаслідок атак постраждали двоє чоловіків: 61-річний мешканець селища Печеніги та 73-річний житель села Лісна Стінка Курилівської громади», – повідомили в обласній адміністрації.

Ударів зазнали такі види озброєння:

2 ракети (тип уточнюється);

12 авіабомб типу КАБ;

3 БпЛА типу «Шахед»;

8 БпЛА типу «Герань-2»;

3 дрони V2U;

2 FPV-дрони.

Найбільших пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури:

Куп’янський район

с. Приколотне: пошкоджено амбулаторію;

м. Куп’янськ: пошкоджено два приватні будинки та автомобіль екстреної медичної допомоги;

сел. Великий Бурлук: зруйновано складське приміщення;

с. Лебедівка: пошкоджено приватний будинок та електромережі;

с. Садовод: вигоріло поле пшениці площею 4 га.

Чугуївський район

сел. Печеніги: пошкоджено 7 приватних житлових будинків.

Берестинський район

с. Ляшівка: вогнем знищено посіви пшениці на площі 500 кв. м.

«Пожежі, спричинені обстрілами, були локалізовані силами рятувальників. Постраждалі госпіталізовані, їхній стан уточнюється», – додали у ДСНС.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини загасили п’ять пожеж, викликаних ворожими ракетними ударами і безпілотниками, у Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському районах.