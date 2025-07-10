За добу від ворожих атак постраждали 11 населених пунктів Харківщини

Упродовж доби російські війська обстріляли щонайменше 11 населених пунктів Харківської області. Постраждали двоє мирних жителів, зруйновано об’єкти медичної та житлової інфраструктури, зафіксовані пожежі на полях.
Упродовж минулої доби під ворожими ударами опинилися 11 населених пунктів Харківської області. Російські війська застосували широкий спектр озброєння, зокрема ракети, керовані авіаційні бомби та ударні безпілотники. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
«Противник продовжує наносити удари по цивільній інфраструктурі області. Внаслідок атак постраждали двоє чоловіків: 61-річний мешканець селища Печеніги та 73-річний житель села Лісна Стінка Курилівської громади», – повідомили в обласній адміністрації.
Ударів зазнали такі види озброєння:
Найбільших пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури:
Куп’янський район
Чугуївський район
Берестинський район
«Пожежі, спричинені обстрілами, були локалізовані силами рятувальників. Постраждалі госпіталізовані, їхній стан уточнюється», – додали у ДСНС.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини загасили п’ять пожеж, викликаних ворожими ракетними ударами і безпілотниками, у Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському районах.
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