10.07.2025 09:50 Рита Парфенова

У центрі Харкова триває відновлення п’ятиповерхівки, пошкодженої обстрілом

На вулиці Мироносицькій в Харкові проводять капітальне відновлення житлового будинку, що постраждав від російських обстрілів. Наразі змонтовано перекриття чотирьох поверхів, тривають роботи над п’ятим.

У центрі Харкова тривають роботи з відновлення житлового будинку, розташованого на вулиці Мироносицькій. Будівля зазнала руйнувань внаслідок ворожого обстрілу. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, будівельники вже змонтували нові монолітні перекриття на другому, третьому та четвертому поверхах загальною площею 150 квадратних метрів.

«Наразі триває монтаж основи перекриття п’ятого, завершального поверху», – уточнили у відомстві.

Під час демонтажу пошкоджених конструкцій з об’єкта вивезли понад 250 кубічних метрів будівельного сміття.

У подальших планах – зміцнення стін, відновлення внутрішніх приміщень, заміна зруйнованих вікон, капремонт даху та оновлення фасаду будинку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові відбудовують зруйновану "Іскандером" триповерхівку по вулиці Георгія Тарасенка.