У Харкові тимчасово зачинено виходи на станціях метро «Індустріальна» та «Холодна гора»

10 липня в Харківському метрополітені обмежено доступ до частини виходів на станціях «Індустріальна» та «Холодна гора» через проведення ремонтних робіт.
У четвер, 10 липня, Харківський метрополітен тимчасово обмежив доступ до кількох виходів зі станцій метро через планові ремонтні роботи. Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен», передає РЕДПОСТ.
Зокрема, на станції «Індустріальна» зачинено два пішохідні виходи з підвуличного переходу:
Ремонтні роботи триватимуть до 17:00.
На станції «Холодна гора» тимчасово зачинено вихід №5 у бік Терміналу. Цей вихід буде недоступним до 16:00.
«Просимо пасажирів звертати увагу на тимчасові обмеження та обирати альтернативні маршрути руху», – зазначено у повідомленні метрополітену.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що під час ракетної атаки на Холодногірський район Харкова 7 липня 1,5 тисячі осіб ховалися від небезпеки у метрополітені.
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