08.07.2025 13:07 Рита Парфенова

Понад 1,5 тисячі людей укривалися у метро під час обстрілу Холодногірського району Харкова

Під час масованої атаки на Холодногірський район 7 липня мешканці та гості Харкова скористалися станціями метро як укриттям. Люди перебували на станціях «Центральний ринок», «Вокзальна» та «Холодна гора».

Під час ракетної атаки на Холодногірський район Харкова 1,5 тисячі осіб ховалися від небезпеки у метрополітені. Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен», передає РЕДПОСТ.

Як укриття використовували три центральні станції: «Центральний ринок», «Вокзальна» та «Холодна гора».

Співробітники метрополітену надавали допомогу людям, які перебували в укритті, – забезпечили їх питною водою та стільцями для сидіння.

Харківський метрополітен продовжує виконувати функцію надійного укриття під час повітряних тривог, забезпечуючи захист мешканцям і гостям міста.

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Раніше РЕДПОСТ писав про удари інтервентів 7 липня 2025 року по житлових кварталах міста Харкова, 71 постраждалого та загибель містянки внаслідок цих атак.