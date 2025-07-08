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08.07.2025  13:15   Віталій Хіневич

207 звернень від харків'ян отримали комунальники на усунення наслідків обстрілів

Минулого тижня фахівці КСП «Інженерні мережі» отримали 207 звернень щодо усунення наслідків ворожих обстрілів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Крім того, вони відремонтували 94 домофони, а також виконали низку заявок щодо відновлення послуг телебачення й інтернету.
 
Підприємство продовжує контролювати виконання ремонтних робіт усіма комунальними службами. Загалом за тиждень було опрацьовано майже 8,1 тис. звернень від харків’ян.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова показали клумбу, що потопає в трояндах.
 
Тэги:  жкг, харків
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