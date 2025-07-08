08.07.2025 13:22 Рита Парфенова

Жителя Харківщини взяли під варту за передачу координат українських військових об’єктів ворогу (фото)

Чоловік систематично передавав спецслужбам рф фото та координати українських військових позицій і об’єктів інфраструктури. За кожне «замовлення» він отримував грошову винагороду.

Як повідомляє РЕДПОСТ, правоохоронці затримали 44-річного мешканця Харківщини, який з березня 2025 року збирав і передавав представнику російської спецслужби інформацію про розташування українських військових та критичних об’єктів у Харкові. Контакт з куратором зловмисник підтримував через месенджер Telegram.

Встановлено, що чоловік виконував завдання з фотографування заводів, фабрик, блокпостів і військових об'єктів, зазначаючи їхнє місце розташування на карті. За кожен такий «звіт» отримував грошові перекази на банківську картку — по 1000 гривень за раз. Загалом йому встигли виплатити щонайменше 2500 гривень, включно з авансом у 500 гривень.

Ці дані російська сторона могла використовувати для планування ударів по Харкову.

Під час санкціонованих обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон із перепискою з російським куратором та носії інформації. Слідство задокументувало щонайменше три випадки передачі розвідданих ворогу.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану з корисливих мотивів. За рішенням суду він перебуває під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування ведуть слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу 7-го управління ДСР Нацполіції та СБУ. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за матеріалами СБУ засуджено чоловіка, який намагався «перерізати» маршрути поставок зброї ЗСУ на Харківщині.