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08.07.2025  13:56   Рита Парфенова

У Харкові критично не вистачає донорської крові всіх груп – центр служби крові звернувся до мешканців

Через щоденні обстріли поранені у Харкові та області потребують донорської крові. Запаси стрімко зменшуються – центр крові закликає небайдужих прийти до пунктів здачі.


Фото: ХОЦСК

Харківський обласний центр служби крові повідомив про гострий дефіцит донорської крові, передає РЕДПОСТ.

Через постійні ворожі обстріли Харкова та області зростає кількість поранених, які щодня потребують переливання. Водночас кількість донорів зменшується, що створює критичну ситуацію з наявністю компонентів крові.

Усі охочі допомогти можуть звернутися до донорських пунктів за адресами:

  • вул. Клочківська, 366 (Харківський обласний центр служби крові);

  • ТРЦ «Нікольський» (тимчасовий пункт забору крові).

Медики наголошують: здавати кров необхідно незалежно від пори року та температури повітря. Нині потреба є в донорах усіх груп крові без винятку.

Центр закликає не залишатися осторонь і допомогти врятувати життя постраждалим.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 8 липня 2025 року.

Тэги:  донор, донор крові, харків
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