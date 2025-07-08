Який радіаційний фон в Харкові та області на 8 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 8 липня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 7 липня 2025 року.
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Ваше прагнення до самостійності досягне максимуму – захочеться діяти лише за власними правилами. Це може призвести до конфліктів, тому краще займатися справами, де ви не залежите від інших.
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
8 липня – День спілкування з Всесвітом. Якщо є таке свято, то маємо шанс бути почутими. Давайте сьогодні звернемося до неї з найпотаємнішим і найбажанішим проханням.
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